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Haberler Afyonkarahisar Seyir halindeki otobüs yandı

Seyir halindeki otobüs yandı

Seyir halindeki otobüs yandı

23.6.2021

AFYONKARAHİSAR'DAN Antalya'ya giden A.G. idaresindeki yolcu otobüsünün, Damlalı Boğazı mevkisinde elektrik aksamında arıza çıktı. Otobüsü durduran sürücü, 25 yolcuyu eşyalarıyla tahliye etti. Tahliye sonrası yolcu otobüsü bir anda yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yolcu otobüsü, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
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