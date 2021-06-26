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Afyon'da korkunç son! Tamir etmeye çalıştığı fren körüğü patlayınca...

'ın ilçesinde TIR’ın arızalanan fren körüğünü tamir için gelen (32), körüğün patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyon'da korkunç son! Tamir etmeye çalıştığı fren körüğü patlayınca...
DHA

26.06.2021, 09:25

Olay, saat 20.30 sıralarında Emirdağ-Bolvadin karayolu Taşıyıcılar Kooperatifi tesisinde meydana geldi. Fren körükleri arıza yapan TIR'ın şoförü, tamir için usta çağırdı. Bozulan fren körüğünü onarmaya çalışan Yasin Akgün, arızanın giderilmesi için TIR'ın altında çalışmaya başladı. Akgün çalıştığı sırada fren körüğü gürültüyle patladı.

Patlamayla birlikte yerinden fırlayan körükteki yay, Akgün'ün vücuduna isabet etti. Çöken aracın altında ezilerek sıkışan Yasin Akgün, yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Akgün'ün cenazesi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yasin Akgün'ün, Emirdağ'a bağlı Gömü Belde Belediyesi'nde zabıta görevlisi olarak çalıştığı, zaman zaman da tamircilik yapan babasına yardımcı olduğu öğrenildi. Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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