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Haberler Afyonkarahisar Cınayet gıbı kaza

Cınayet gıbı kaza

Cınayet gıbı kaza

26.6.2021

AFYONKARAHİSAR'DA 19 Haziran'da meydana gelen ve Murat Tokat'ın ölümü ile sonuçlanan trafik kazasının ardından kazayı yapan 19 yaşındaki Berke S'nin suçunu ağabeyi Hüseyin S'nin üstlenmek istediği ortaya çıktı. Olay günü Hüseyin S. tutanağa imza attıktan sonra olay yerinden kaçmış, ekiplerin çalışması sonucu yakalanmıştı. Polisin aldığı ifadelerde çelişkiler olduğunu belirlemesinin ardından, Hüseyin S. olayı itiraf etti. Berke S. de kırmızı ışıkta geçtiği için kazanın olduğunu söyledi. İşlemlerin ardından Berke S. tutuklandı.

KAZIM YÖRÜKCE

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