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Haberler Afyonkarahisar Yüzyıllardır toprak altında kalan Maltaş tapınağı ortaya çıkıyor

Yüzyıllardır toprak altında kalan ortaya çıkıyor

’ın İhsaniye ilçesinde devam eden Destinasyon çalışmaları sırasında bulunan ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince kazı çalışması devam eden Maltaş tapınağının 10,5 metrelik bölümü gün yüzüne çıkartıldı.

Yüzyıllardır toprak altında kalan Maltaş tapınağı ortaya çıkıyor
İHA

26.06.2021, 12:05

İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesinde Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü ekiplerince arkeoloji çalışmaları devam eden Maltaş tapınağındaki çalışmaları yakından takip eden Vali Gökmen Çiçek, Maltaş tapınağının gün yüzüne çıkması ile herkesin merak ederek görmek isteyeceği bir yer olacağını kaydetti.



Kazı çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği Maltaş tapınağındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Gökmen Çiçek, "Frig Vadisindeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kararlıyız Frig vadisini ayağa kaldıracağız, kararlıyız gizemli şehrin gizemli bütün noktalarını turizme kazandıracağız. Şimdi gizemli şehir Afyonkarahisar'ın Frigya bölgesinde en gizemli, en değerli noktalarından bir tanesindeyiz, Maltaş tapınağındayız. Kültür Müdürlüğü ekiplerimiz ile kazıyı yürütecek arkadaşlarımızla beraber tapınağın önündeyiz. Burası arkadaşlarımızın çalışması sonucunda 10,5 metre müthiş bir anıt olarak karşımıza çıkacak. İnşallah hem Frigya medeniyetine meraklı olanların, tarihine meraklı olanların mutlaka gelip, görmek istedikleri, fotoğraf çekinmek istedikleri tarihin eski mistik havasından bulunmak isteyenlerin vakit geçirecekleri bir yer haline gelecek" diye konuştu.



Afyonkarahisar'ın yanı sıra Kütahya ve Eskişehir sınırları içinde yer alan Frig vadisi, sürdürülen çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri ile bölgenin en önemli turizm bölgesi olma yolunda olduğu belirtiliyor.

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