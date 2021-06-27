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Afyon'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu

’da iki katlı ahşap bir evde çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile ev kullanılmaz hale geldi.

Afyon'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın korkuttu
İHA

27.06.2021, 17:16

Yangın, Afyonkarahisar'ın Burmalı Mahallesi 156. Sokaktaki iki katlı ahşap bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile bitişikte bulanan diğer 3 evin çatısını da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin saatlerce süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Bir itfaiye personelinin dumandan etkilendiği yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

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