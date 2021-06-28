Dinar’da polis düzenlediği operasyonda eroin ele geçirdi

Edinilen bilgilere göre, operasyonda Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele ve Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklığında yapıldı. Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler araçta yaptıkları aramada 15.07 gram eroin ele geçirdi. Olayda 5 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan biri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.