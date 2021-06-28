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Haberler Afyonkarahisar Dinar’da polis düzenlediği operasyonda eroin ele geçirdi

’da polis düzenlediği operasyonda eroin ele geçirdi

’ın ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda 15.07 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Dinar’da polis düzenlediği operasyonda eroin ele geçirdi
İHA

28.06.2021, 16:57

Edinilen bilgilere göre, operasyonda Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele ve Evciler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklığında yapıldı. Şüphe üzerine bir aracı durduran ekipler araçta yaptıkları aramada 15.07 gram eroin ele geçirdi. Olayda 5 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan biri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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