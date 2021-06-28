Kızının ölüm haberini meslektasları verdi

Afyonkarahisar- Konya çevreyolu Fatih Nizamiye kavşağında Akın Tınas'ın (24) kullandığı otomobil, Serkan Yıldız'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Yıldız'ın kullandığı araç, kavşakta bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçtaki Ezgi Aslanbek'in yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, diğer araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan 1 kişiyi ise hastaneye kaldırdı.

ACI HABER BİR SÜRE GİZLENDİ

AFAD ekipleri, mesai arkadaşları Sadettin Aslanbek ile eşi Sevim Aslanbek'i, görevde olmamasına rağmen olay yerinde görünce şaşırdı. Aslanbek, kazaya karışan araçlardan birinde kızının olduğunu söyleyince AFAD ekipleri bir süre durumu sakladıktan sonra acılı babaya kızının yaşamını yitirdiğini güçlükle söyledi. Aslanbek çifti acı haberle yıkıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sadettin ve Sevim Aslanbek, tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.



ÖĞRETMEN OLACAKTI

EZGİ Aslanbek'in özel bir okulda stajyer öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi. Talihsiz genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Cumhuriyet Savcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazım YÖRÜKCE