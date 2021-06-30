  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar 40 direkli tarihi Ulu Cami UNESCO geçici listesinde

40 direkli tarihi UNESCO geçici listesinde

40 direkli tarihi Ulu Cami UNESCO geçici listesinde

30.6.2021

AFYONKARAHİSAR'DA 1272- 1277 yılları arasında 40 adet ahşap direk üzerine oturtularak tek bir çivi dahi çakılmadan yapılan Afyon Ulu Cami UNESCO geçici listesine girdi. Aradan geçen yaklaşık 750 yıla rağmen halen dimdik ayakta duran, Türk ahşap oyma sanatı ve taş işçiliğinin ender örneklerinden biri olan cami estetiğin de simgesi haline gelmiş durumda bulunan Ulu Cami şimdi de UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilmeye hazırlanıyor.

MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

40 direkli tarihi Ulu Cami UNESCO geçici listesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.