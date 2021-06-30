40 direkli tarihi Ulu Cami UNESCO geçici listesinde

AFYONKARAHİSAR'DA 1272- 1277 yılları arasında 40 adet ahşap direk üzerine oturtularak tek bir çivi dahi çakılmadan yapılan Afyon Ulu Cami UNESCO geçici listesine girdi. Aradan geçen yaklaşık 750 yıla rağmen halen dimdik ayakta duran, Türk ahşap oyma sanatı ve taş işçiliğinin ender örneklerinden biri olan cami estetiğin de simgesi haline gelmiş durumda bulunan Ulu Cami şimdi de UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilmeye hazırlanıyor.

MURAT ŞENBAKLAVACI