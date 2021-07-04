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Haberler Afyonkarahisar Ehliyetsiz gencin yol açtıgı kazada 4 yaralı

Ehliyetsiz gencin yol açtıgı kazada 4 yaralı

Ehliyetsiz gencin yol açtıgı kazada 4 yaralı

4.7.2021

AFYONKARAHİSAR'DA 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı kamyonet, balya yüklü traktörün römorkunu biçti. Faciaya ramak kalan kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Afyon-Konya karayolu Salar beldesi kavşağında yaşandı. B.K. idaresindeki 03 ACL 440 plakalı kamyonet, kavşaktan dönüş yapan Ömer Aksoy (61) yönetimindeki 03 DV 925 plakalı traktörün arkasındaki römorka çarptı. Balyaların yola saçıldığı kazada, kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Yasir E. (16), Muhammet Eren E. (16) ve Ferhat Y. (16) ağır yaralandı.
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