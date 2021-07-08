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Kahraman ağabey

Sokak köpeği 6 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattı. Ağabeyinin köpeğin dişlerinden kurtardığı Narin’in kafasına 9 dikiş atıldı.

Kahraman ağabey

8.7.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Dinar ilçesinde 6 yaşındaki Narin Yüksel sokak köpeğinin saldırısına uğradı. İddiaya göre, 6 yaşındaki Narin Yüksel, 9 yaşındaki ağabeyi Turan ile oyun oynamak için sokağa çıktı. Bu sırada çocukların yanına gelen bir sokak köpeği bir anda çocuklara saldırdı. Küçük Narin köpekten kaçamak isterken yere düştü.

Saldırgan köpek Narin'in üzerine çıkarak kafasından ve kulağından ısırdı. Kardeşini köpeğin ısırdığını gören ağabeyi köpeği taş atarak uzaklaştırdı. Köpekten kurtulan Narin ağabeyi ile koşarak evine gitti. Kızları Narin'i kanlar içinde gören baba Murat ve anne Atiye Yüksel küçük Narin'i hastaneye götürdü.

"HESAP VERECEKLER"
Şikayetçi olduklarını söyleyen baba Yüksel, Yüksel, "Sorumlusu hesabını kanun önünde bana verecek" dedi. Olay sonrası belediye ekipleri köpeği barınağa götürdü.

■ İHSAN KARATAŞ

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