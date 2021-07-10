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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu

'ın ilçesinde, kenarında ailece piknik yaparken serinlemek için girdiği gölette kaybolan ile onu kurtarmak isteyen amcası 'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Uğur Akın ve Maviye Akın'ın cesedi, morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cesedi bulundu
AA

10.07.2021, 08:35 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021, 08:56

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde girdikleri baraj göletinde kaybolan çocuk ile amcasının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Maviye Akın (16) ile Sümeyra Akın, serinlemek için ilçedeki Karamık Baraj Göleti'ne girdi.

Bir süre sonra bulundukları yerin derinleşmesi üzerine kuzenler "Nefes alamıyoruz" diye bağırarak yardım istedi.

Maviye Akın'ın annesi İstek Akın, değnekle Sümeyra Akın'ı gölden kurtardı.

Maviye Akın'ı kurtarmak için ise amcası Uğur Akın (44) gölete girdi. Belirli bir süre sonra Uğur Akın da gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polis ekipleri istendi.

Dalgıç ekipleri girdikleri gölette kısa sürede amca ve yeğenin cesedine ulaştı.

Kıyıya çıkarılan gencin cesedini gören yakınları gözyaşı döktü.

Cenazeler otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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