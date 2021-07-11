Frig Vadisi'nde sıcak hava balon uçuşlarına başlandı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın turizm açısından potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Özellikle Frigya bölgesinin turistlerin ilgisini çekmeye başladığını belirten Tanır, şöyle konuştu:



"Turistin beklentisi gittiği yerlerde katılabileceği aktivitelerin olmasıdır. Sıcak hava balon aktivitesi de hem turizm çeşitliliğini artıracak hem de turistin beklentisine cevap verecektir. Balon turizmi, bölgeye gelecek turist sayısını artıracaktır. Bunun yanında ziyaretçiler, bölgenin sunduğu görsel şöleni görme fırsatı yakalayacak."





Tanır, Döğer beldesi Emre Gölü etrafında yapılan uçuşlara herkesi beklediklerini kaydetti.

Frig Vadisi’nden kartpostallık kareler