Gölette facia

AFYONKARAHİSAR'DA serinlemek için girdikleri gölette kızının ve yeğeninin çırpındığını gören Uğur Akın, hemen suya atladı. Kızını sudan çıkardıktan sonra yeğenini de kurtarmak isteyen Akın'ın çabaları sonuç vermedi. Talihsiz adam 16 yaşındaki yeğeni ile birlikte boğularak hayatını kaybetti. Amca yeğenin cansız bedenleri, Konya'dan gelen balıkadamlar tarafından sudan çıkarıldı.

KIYIYA ÇIKIP GERİ DÖNDÜ

ACI olay, Çay ilçesine bağlı Karamık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Akın ailesi piknik yapmak için öğleden sonra gölet kenarına gitti. Bu sırada Maviye Akın (16), kuzeni Sümeyra Akın (15) ile birlikte serinlemek için gölete girdi. Ancak bir süre sonra iki kuzen suda çırpınmaya başladı.

Bunu gören baba Uğur Akın (44) ise hemen suya atladı. Baba Akın bir süre sonra kızı Sümeyra'yı kıyıya getirdi. Daha sonra suya geri dönen Uğur Akın, yeğeni Maviye Akın'ı da kurtarmak istedi. Ancak bunda başarılı olamayan Akın, yeğeni birlikte suda kayboldu.

SUYA İP ATTILAR AMA OLMADI

YÜZME bilmeyen diğer aile üyelerinin kıyıdan ikiliye doğru ip atarak onları kurtarma çabaları da sonuç vermedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler amca ve yeğeninin cansız bedenlerini su üstünde göremeyince Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Birimi'nden yardım istendi. Polis balıkadamlar yaklaşık 20 dakika süren bir uğraşın ardından iki cansız bedeni su altından çıkardı. Bu sırada sinir krizi geçiren aile üyeleri, güçlükle sakinleştirildi.

İHSAN KARATAŞ