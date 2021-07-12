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Afyon’da ikinci gölet facıası

Afyonkarahisar, Karamık Barajı göletinde boğulan amca ve yeğenine ağlarken; bir acı haber de Kızıldağ göletinden geldi. Hayvan otlatmak için araziye çıkan Hamza Örnek (21) ve kardeşi Muhammed Can Örnek (10) serinlemek için girdikleri gölette boğularak can verdi.

12.7.2021