  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon’da ikinci gölet facıası

’da ikinci gölet facıası

, Karamık Barajı göletinde boğulan amca ve yeğenine ağlarken; bir acı haber de Kızıldağ göletinden geldi. Hayvan otlatmak için araziye çıkan (21) ve kardeşi Muhammed Can Örnek (10) serinlemek için girdikleri gölette boğularak can verdi.

Afyon’da ikinci gölet facıası

12.7.2021

İki kardeşin Kızıldağ köyünde yaşayan ailesi, akşam eve dönmemeleri üzerine bölgede arama yaptı. Gölet kıyısındaki ayakkabıları gören aile jandarmadan yardım istedi. İki kardeşin cansız bedenleri, dört saatlik aramanın ardından kıyıya çıkarıldı. Ailenin feryatları yürek dağlarken, önceki gün ölen Maviye Akın (16) ve amcası Uğur Akın da (44) gözyaşları arasında toprağa verildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyon’da ikinci gölet facıası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.