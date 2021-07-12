İki kardeşin Kızıldağ köyünde yaşayan ailesi, akşam eve dönmemeleri üzerine bölgede arama yaptı. Gölet kıyısındaki ayakkabıları gören aile jandarmadan yardım istedi. İki kardeşin cansız bedenleri, dört saatlik aramanın ardından kıyıya çıkarıldı. Ailenin feryatları yürek dağlarken, önceki gün ölen Maviye Akın (16) ve amcası Uğur Akın da (44) gözyaşları arasında toprağa verildi.
MURAT ŞENBAKLAVACI
Afyon’da ikinci gölet facıası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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