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Devrilen kamyondan tonlarca yola savruldu

ilçesinde kontrolden çıkan yüklü devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada tonlarca vişne yola saçılarak ziyan olurken, kaza bölgesine gelen işçiler ise küreklerle vişneleri kasalara doldurmaları dikkatlerden kaçmadı.

Devrilen kamyondan tonlarca vişne yola savruldu
İHA

12.07.2021, 16:52

Kaza, Dinar ilçesi Denizli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.R. yönetimindeki 03 AAV 065 plakalı kamyon, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan kamyon ardından yol kenarına devrildi. Kazada sürücü çevredekilerin yardımı ile devrilen araçtan çıkarken, kamyonun kasasında bulunan tonlarca vişne ise yola savruldu. Yola saçılan vişnenin bir kısmı firmanın kaza bölgesine gönderdiği işçiler tarafından kürekler ile kasalara doldurulup ziyan olmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Ölen ya da yaralanan olmadığı kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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