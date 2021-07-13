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Haberler Afyonkarahisar Mısır tarlasına kenevir ekmişler!

Mısır tarlasına kenevir ekmişler!

Mısır tarlasına kenevir ekmişler!

13.7.2021

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine mera arazilerinde ve tarlalarda yasa dışı izinsiz kenevir ekimini engellemek için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin havadan drone ile yaptığı denetimlerde Yeniköy köyünde mısır tarlası içerisinde kenevir ekili olduğu tespit edildi. F.S. isimli şahsa ait tarlada 20 kök Hint keneviri ele geçirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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