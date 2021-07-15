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Haberler Afyonkarahisar Ot temizlemek isterken alevlerin arasında kaldılar

Ot temizlemek isterken alevlerin arasında kaldılar

Ot temizlemek isterken alevlerin arasında kaldılar

15.7.2021

AFYONKARAHİSAR'DA kuru otları yakan 88 yaşındaki Hüseyin Öksüz öldü, eşi yaralandı. Sandıklı ilçesi Ürgüt köyünde yaşayan Hüseyin Öksüz, evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek amacıyla ateş yaktı. Hüseyin Öksüz ve eşi, kısa sürede büyüyen alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Öksüz'ün yanarak öldüğünü belirledi. Yangında ağır yaralanan eşi ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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