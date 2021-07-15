AFYONKARAHİSAR'DA kuru otları yakan 88 yaşındaki Hüseyin Öksüz öldü, eşi yaralandı. Sandıklı ilçesi Ürgüt köyünde yaşayan Hüseyin Öksüz, evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek amacıyla ateş yaktı. Hüseyin Öksüz ve eşi, kısa sürede büyüyen alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Öksüz'ün yanarak öldüğünü belirledi. Yangında ağır yaralanan eşi ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
■ MURAT ŞENBAKLAVACI
Ot temizlemek isterken alevlerin arasında kaldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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