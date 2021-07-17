Dedesiyle anneannesinin mezarlarına kenevir ekti!

AFYONKARAHİSAR'IN Dazkırı ilçesine bağlı Yukarıyenice köyünün mezarlığında, iki mezarın üzerine ekili kenevir bitkisini görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

BABA-OĞUL GÖZALTINDA

BÖLGEYE gelen ekipler, iki ayrı mezar üzerinde 26 kök kenevir tespit etti.

YAPILAN araştırmada 29 yaşındaki Ç.G.'nin anneanne ve dedesinin mezarlarına kenevir ektiği saptandı. Ç.G.'nin 56 yaşındaki babası G.G. ile yaşadığı eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 587 gram metamfetamin, 54 gram esrar, 11 gram reçine esrar, 62 kök kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirdi."Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan baba ve oğlunun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

■ İHSAN KARATAŞ