Telefona bakınca kamyonete çarptı

AFYONKARAHİSAR'DA mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Kaza, Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolu Akharım beldesi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre tarım işçilerini taşıyan Çetin Ö. direksiyon başında cep telefonuna bakarken, önünde seyir halinde olan kamyonete çarptı. Her iki araç sürücüsü ile birlikte Şerife Kurt, Emine Uçak, Yasemin Çelik, Aleyna Çelik, Nafie Uçak, Kezban İpek, Zuhal Karahan, Fazilet Rahat, Duygu Karakaya, Senanur Özdemir, Fadime Öymen, Oğuzhan Özkurt, Raziye Rahat, Semra Özdemir ve Nazik Teltik hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık urumlarının iyi olduğu bildirildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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