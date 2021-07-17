  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Telefona bakınca kamyonete çarptı

Telefona bakınca kamyonete çarptı

Telefona bakınca kamyonete çarptı

17.7.2021

AFYONKARAHİSAR'DA mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Kaza, Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolu Akharım beldesi yakınlarında meydana geldi. İddialara göre tarım işçilerini taşıyan Çetin Ö. direksiyon başında cep telefonuna bakarken, önünde seyir halinde olan kamyonete çarptı. Her iki araç sürücüsü ile birlikte Şerife Kurt, Emine Uçak, Yasemin Çelik, Aleyna Çelik, Nafie Uçak, Kezban İpek, Zuhal Karahan, Fazilet Rahat, Duygu Karakaya, Senanur Özdemir, Fadime Öymen, Oğuzhan Özkurt, Raziye Rahat, Semra Özdemir ve Nazik Teltik hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık urumlarının iyi olduğu bildirildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Telefona bakınca kamyonete çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.