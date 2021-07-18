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Afyon'da hareketli saatler! Hamamda bıçaklı kavga

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, hamam işletmecisi Hilmi Coşkun (61), müşterilerle çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitirdi, oğlu ise yaralandı. Polis, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Afyon'da hareketli saatler! Hamamda bıçaklı kavga
DHA

18.07.2021, 11:28

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı Sokağı'ndaki hamamda meydana geldi. Hamam işletmecisi Hilmi Coşkun, oğlu ve müşterileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Hilmi Coşkun ve oğlu, ihbarla hamama gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hilmi Coşkun, sevk edildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunun tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

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