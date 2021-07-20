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Haberler Afyonkarahisar Tatil yolunda kaza yapan gurbetçi canından oldu

Tatil yolunda kaza yapan gurbetçi canından oldu

Tatil yolunda kaza yapan gurbetçi canından oldu

20.7.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Emirdağ ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada gurbetçi yaşamını yitirdi. Kaza, Emirdağ- Karacalar karayolu Soğukkuyu mevkisinde meydana geldi. Fransa'dan Emirdağ'a tatil için gelen gurbetçi Abdullah Deve yönetimindeki 03 HH 055 plakalı otomobil, Soğukkuyu kavşağından kontrolsüz şekilde çıkınca, H.Ş. yönetimindeki 03 HB 003 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazadan sonra kontrolden çıkan Deve'nin kullandığı otomobil, yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptıktan sonra kamyonetle durak arasında sıkışarak durabildi. Kazada ağır yaralanan Deve, hastanede yaşamını yitirdi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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