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Haberler Afyonkarahisar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Beril bebekten sonra bu kez Zeynep bebek, o sağlıkçının kucağında

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Beril bebekten sonra bu kez Zeynep bebek, o sağlıkçının kucağında

Afyonkarahisar'da mayıs ayında üzerine sıcak su dökülmesi sonucu acil tıp teknisyeni (ATT) Mehmet Canko'nun kucağında ambulans helikopterle hastaneye sevk edilen 15 aylık Beril bebek Türkiye'yi ağlatmıştı. Canko bu kez de üzerine sıcak su dökülmesiyle vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Zeynep bebeği kucağında hastaneye yetiştirdi.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Beril bebekten sonra bu kez Zeynep bebek, o sağlıkçının kucağında
DHA

20.07.2021, 17:54

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Üzerine kaynar su dökülen 15 aylık Zeynep bebek, ailesi tarafından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenede Zeynep bebeğin el, boyun ve göğüs bölgesinde yanıklar tespit edildi. Sağlık durumu ağır olan Zeynep bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi. Ambulans helikopterde görevli acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, bebeği yol boyunca kucağında taşıdı. Zeynep bebek, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.

3 AY ÖNCE DE BERİL BEBEĞİ TAŞIMIŞTI
ATT Mehmet Canko, mayıs ayında da yine Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülmesiyle yanan Beril bebeği, ambulans helikopterde Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne kucağında taşımıştı.

İKİNCİ DERECE YANIK TESPİT EDİLDİ
Afyonkarahisar'da üzerine kaynar su dökülen ve acil tıp teknisyeni (ATT) Mehmet Canko'nun kucağında ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 15 aylık Zeynep bebeğin vücudunda ikinci derece yanıklar tespit edildi. Hastanenin yanık merkezinde Zeynep bebeğin tedavisine başlandığı belirtildi.

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