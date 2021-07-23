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Haberler Afyonkarahisar Köyün girişinde ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Köyün girişinde ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir otomobille cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cip sürücüsü Fuat Er'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Köyün girişinde ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
DHA

23.07.2021, 18:15 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021, 18:20

Kaza, Dinar'a bağlı Yapağılı köyü girişinde meydana geldi. Muhammet Karaman yönetimindeki 35 KG 8715 plakalı otomobille Fuat Er yönetimindeki 20 D 8870 plakalı cip çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler cip sürücüsü Fuat Er'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Er'in yaralanan eşi Suzan Er Dinar Devlet Hastanesi'ne, Muhammet Karaman ise Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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