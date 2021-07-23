Haberler Afyonkarahisar Köyün girişinde ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Köyün girişinde ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir otomobille cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cip sürücüsü Fuat Er'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

DHA 23.07.2021, 18:15 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021, 18:20