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Haberler Afyonkarahisar Aranan zanlı hasta olunca yakalandı

Aranan zanlı hasta olunca yakalandı

24.7.2021

AFYONKARAHİSAR'DA hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı, tedavi için hastaneye gidince polis tarafından yakalandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan hüküm giyen Tunahan K. bayramın ikinci günü rahatsızlanınca kentteki özel bir hastaneye gitti. Tedavisinin ardından gözaltına alınan zanlı, daha sonra cezaevine teslim edildi.
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