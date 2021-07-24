Aranan zanlı hasta olunca yakalandı

AFYONKARAHİSAR'DA hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı, tedavi için hastaneye gidince polis tarafından yakalandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan hüküm giyen Tunahan K. bayramın ikinci günü rahatsızlanınca kentteki özel bir hastaneye gitti. Tedavisinin ardından gözaltına alınan zanlı, daha sonra cezaevine teslim edildi.

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