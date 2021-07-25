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Afyon'da can pazarı! Korkunç kazada 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralanırken, yaralılardan araç içerisinde sıkışan 1 kişi ise AFAD ekiplerinin uzun süren uğraşları sonrası sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Afyon'da can pazarı! Korkunç kazada 7 kişi yaralandı
İHA

25.07.2021, 15:02

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Demirci (36) idaresindeki 35 AEC 037 plakalı minibüs, Afyonkarahisar istikametine gittiği esnada henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, Tamer Doğan (34) yönetimindeki 03 HA 526 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs şarampole girerek durabildi.

Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte N.D. (13), Ö.D. (12), Emine Demirci (18), Döndü Çulha (66) ile Kafiye Demirci (39) yaralandı. Yaralılardan araç içerisinde sıkışan Kafiye Demirci, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılabildi. Yaralılar ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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