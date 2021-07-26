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Afyonkarahisar'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar- Şuhut karayolu ilçe girişinde bir otomobile çarparak devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Sarıtaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
AA

26.07.2021, 16:26

Gökhan Sarıtaş idaresindeki motosiklet, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolu ilçe girişinde, A.E.K. yönetimindeki 34 DK 5446 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sarıtaş, kaldırıldığı Şuhut Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sarıtaş'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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