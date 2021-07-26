Gökhan Sarıtaş idaresindeki motosiklet, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolu ilçe girişinde, A.E.K. yönetimindeki 34 DK 5446 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sarıtaş, kaldırıldığı Şuhut Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Sarıtaş'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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