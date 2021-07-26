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Afyonkarahisar'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar- Şuhut karayolu ilçe girişinde bir otomobile çarparak devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Sarıtaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.