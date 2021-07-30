İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, öğretmenlikten ihraç edilen ve FETÖ üyesi olmak suçundan aranan F.B'nin kent merkezinde olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda F.B'yi yakaladı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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