Mera yüzünden 19 yaşında katil oldu

AFYONKARAHİSAR'IN Değirmendere köyünde yaşayan Ömer Özağıl ile Mustafa Gün arasında köy merasında koyunlarını otlattıkları sırada tartışma çıktı. Hayvanları otlatma meselesinden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KAVGA sırasında Özağıl yanında taşıdığı tabancayla Mustafa Gün'e ateş açtı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Gün kanlar içerisinde yere yığıldı.

AYIRMAYA ÇALIŞAN VURULDU

KAVGAYI ayırmaya çalışan Kadir Ö. de bu esnada koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa Gün'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Kadir Ö. Afyon Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Jandarma ekipleri Ömer Özağıl'ı kullandığı tabancayla birlikte gözaltına aldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI