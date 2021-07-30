Yatırımını tamamlayan firmalar tapularını alıyor

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar tarafından yatırımı tamamlanan bir firmaya daha tapusu verildi. Tapu töreninde firma yetkilileri ve OSB Müdürü Muhammet Bacaksız hazır bulundu. Tapu devir töreninde konuşan Kaymakam Kapar, "OSB içerisinde yatırımlarını tamamlayarak tapu devir işlemini gerçekleştirilen firmamıza tapusunun hayırlara vesile olmasını temenni eder, kendilerine Allah'tan kazasız, belasız hayırlı ve helal kazançlar nasip etmesini dilerim" dedi.
Konuşmaların ardından tapu hak sahibi firma yetkililerine teslim edildi.
Konuşmaların ardından tapu hak sahibi firma yetkililerine teslim edildi.
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