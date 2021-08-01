Manavgat'taki yangında şehit olan Cinbaş'ı Afyonkarahisar'daki yakınları anlattı

Cinbaş'ın ilçedeki Bahçelievler Mahallesi Kırbaç Sokak'taki evine Türk bayrağı asıldı. Evinin önünde taziyeleri kabul eden yakınları Cinbaş hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu. Cinbaş'ın eniştesi Niyazi Üstündağ, orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın ailesine çok düşkün olduğunu ve ilçede çok sevilen bir insan olduğunu söyledi.

Vatanı ve milleti için Cinbaş'ın her çıkan yangına koşarak gittiğini dile getiren Üstündağ, şöyle konuştu:

"Kendisiyle sürekli telefonla görüşürdük. İşine aşık ve vatanına bağlı bir insandı. Her göreve koşardı, canını ortaya koyardı. Gittiği görevleri anlatırken bana, 'Enişte, vatan için canımı veririm.' diye söylerdi. Maalesef, kendisini Manavgat'taki son görev yerinde kaybettik, Türkiye'mizin başı sağ olsun."

Üstündağ, "Yangını çıkaranların Allah cezasını versin."Devletimiz yangınları çıkaranları takip ediyor. En kısa sürede onları yakalayarak cezasını verecek. Tekrar milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Yakınlarından Yaşar Kızılboğa da Cinbaş'ın işini çok sevdiğini ve her gittiği görevde de özveriyle çalıştığını vurgulayarak, "Türkiye'de çıkan yangınlarda görev üstlenen bütün orman işçilerinin Allah yardımcısı olsun. Onlara üstün başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'ndeki Beloluk mevkisinde yangın söndürme çalışmaları sırasında bir arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, araştırma sonucu iki işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı iki işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden işçilerin İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş olduğu belirlenmişti.

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