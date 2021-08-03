Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf hırsızı ele verdi

DAHA önceden suça karışmış kişilerin sosyal medya hesaplarını inceleyen ekipler, hakkında daha önceden hırsızlık suçundan işlem yapılmış T.Y'nin sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafta giydiği tişört ile, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde motosiklet çalan hırsızın giydiği tişörtün aynı olduğunu fark etti. Yakalanan T.Y, suçunu kabul ederek yanındaki kişinin Manisa'dan gelen akrabası E.Y. olduğunu, çaldıkları motosikleti ise E.Y'nin Manisa'ya götürdüğünü itiraf etti. T.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken firar olan E.Y'nin yakalanması çalışmasının devam ettiği bildirildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE