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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da bıçaklı kavga

Afyonkarahisar’da bıçaklı kavga

Afyonkarahisar’da bıçaklı kavga

4.8.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Şuhut ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Ümit A, birlikte yaşadığı sevgilisinin yakınlarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, arbede sırasında Ruhi S. isimli bir şahıs, Ümit A'nın yere düşmesini fırsat bilerek sırtına bıçak saplayıp yanındaki kişilerle birlikte kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümit A, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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