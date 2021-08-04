Asansör halatı koptu kardeşler aşağı çakıldı

AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da asansör halatının kopması sonucu kabinde bulunan 2 kardeş aşağı çakıldı. İstasyon Caddesi'ndeki 3 katlı binanın asansör halatı koptu. Asansörde bulunan Yılmaz Karagöz ve Hüseyin Karagöz isimli iki kardeş, 3. kattan yaklaşık 9 metreden zemin kata çakıldılar. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kardeşleri hastaneye kaldırdı. Talihsiz kardeşlerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI