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Haberler Afyonkarahisar Asansör halatı koptu kardeşler aşağı çakıldı

Asansör halatı koptu kardeşler aşağı çakıldı

Asansör halatı koptu kardeşler aşağı çakıldı

4.8.2021

AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da asansör halatının kopması sonucu kabinde bulunan 2 kardeş aşağı çakıldı. İstasyon Caddesi'ndeki 3 katlı binanın asansör halatı koptu. Asansörde bulunan Yılmaz Karagöz ve Hüseyin Karagöz isimli iki kardeş, 3. kattan yaklaşık 9 metreden zemin kata çakıldılar. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kardeşleri hastaneye kaldırdı. Talihsiz kardeşlerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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