Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapıldı. Jandarma ekipleri Sandıklı ilçesi Yolkonak köyünde ikamet eden F.A., isimli şahsın yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, şahsın ikametinde yaptığı aramada; boyları 1,5-2 metre uzunluğunda 78 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Köyde 2 metre boyunda kenevir yetiştirirken yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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