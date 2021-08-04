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Haberler Afyonkarahisar Köyde 2 metre boyunda kenevir yetiştirirken yakalandı

Köyde 2 metre boyunda kenevir yetiştirirken yakalandı

Afyonkarahisar’da bir şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarını alan jandarma ekipleri operasyonla 2 metre uzunluğunda 78 kök kenevir ele geçirdi.

Köyde 2 metre boyunda kenevir yetiştirirken yakalandı
İHA

04.08.2021, 16:46

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapıldı. Jandarma ekipleri Sandıklı ilçesi Yolkonak köyünde ikamet eden F.A., isimli şahsın yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, şahsın ikametinde yaptığı aramada; boyları 1,5-2 metre uzunluğunda 78 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
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