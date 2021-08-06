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Haberler Afyonkarahisar Bilim kurgu filmlerini artamayan dolandırıcılık olayı

Bilim kurgu filmlerini artamayan dolandırıcılık olayı

Afyonkarahisar’da zararlı yazılım gönderdikleri zararlı yazılım ile mermer fabrikasının yurt dışından ticaret yaptığı firma ile e-posta yazışmalarını takip ederek 19 bin 576 dolar parayı kurdukları sahte kuyumcu işyerinin hesabına geçiren 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Bilim kurgu filmlerini artamayan dolandırıcılık olayı
İHA

06.08.2021, 17:38

Olay, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde gerçekleşti. Bir mermer fabrikasının bilgisayarına zararlı yazılım gönderilerek arka plandaki yapılan işlemleri izlenip, firmanın yurtdışından ticaret yaptığı firma ile e-posta yazışmalarını takip edildi.

Bir tür yöntem ile 19 bin 576 doları kendi kurdukları sahte kuyumcu işyerine geçmesini sağlayan ve bu şekilde dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen İlhan Gönül ve Mustafa Polat isimli şahısların yakalanması için polis operasyon düzenledi. İstanbul'da yakalanan şahıslar Afyonkarahisar Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından İscehisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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