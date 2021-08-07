Küçük Sevilay ölümden döndü

AFYONKARAHİSAR'DA boğazına 1 lira kaçan 3 yaşındaki kız çocuğu, helikopter ambulansla kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Bolvadin ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Sevilay Nur K. 1 lira ile oynarken parayı boğazına kaçırdı. Paranın dik gelmesiyle güçlükle nefes alabilen çocuk, Bolvadin Devlet Hastanesi'nden helikopter ambulans ile alınarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada operasyona alınan küçük kızın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE