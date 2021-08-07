  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Küçük Sevilay ölümden döndü

Küçük Sevilay ölümden döndü

Küçük Sevilay ölümden döndü

7.8.2021

AFYONKARAHİSAR'DA boğazına 1 lira kaçan 3 yaşındaki kız çocuğu, helikopter ambulansla kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Bolvadin ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Sevilay Nur K. 1 lira ile oynarken parayı boğazına kaçırdı. Paranın dik gelmesiyle güçlükle nefes alabilen çocuk, Bolvadin Devlet Hastanesi'nden helikopter ambulans ile alınarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada operasyona alınan küçük kızın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Küçük Sevilay ölümden döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.