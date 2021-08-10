Afyonkarahisar'da tır ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Halil İbrahim Karakahya (47) idaresindeki 07 Z 5772 plakalı tır, Afyonkarahisar - Antalya Karayolu Kazanpınar köyü yakınlarında emniyet şeridinde duran Cemal Topçu (60) yönetimindeki 37 AT 734 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Kenan Bolat (24) ve Hasan Kaban (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.