Haberler Afyonkarahisar Sigortasız işçi çalıştıranlara ceza yağdı

Sigortasız işçi çalıştıranlara ceza yağdı

Afyonkarahisar'da sigortasız işçi çalıştıran ve vergi ihlali yapan 7 işletmeye 91 bin 700 lira cezai işlem uygulandı. Belediye Zabıta Müdürlüğü görevlileri, 3 işletmeye tutanak tuttu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de 2 işletmeye ikazda bulundu.