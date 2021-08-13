  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı atlattı

Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı atlattı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araç yol kenarındaki tarım arazine girerek durabilirken, hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı atlattı.

Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı atlattı
İHA

13.08.2021, 17:36

Kaza, Bolvadin çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.M. (21), idaresindeki 03 KA 203 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Taklalar atan araç yol kenarındaki tarım arazisine girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hurdaya dönen otomobilden çevredekilerin yardımı ile yaralı olarak çıkan sürücü O.M.'yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hurdaya dönen aracın sürücüsü kazayı yaralı atlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.