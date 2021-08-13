Mirasını istediği dedesi tüfekle başından vurdu

Afyonkarahisar'da dede Murat Özata, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı torunu Murat Özata'yı tüfekle vurarak öldürdü. Hocalar ilçesi Akçadere köyünde, 83 yaşındaki Murat Özata, aynı evde kaldığı torunu 25 yaşındaki Murat Özata'nın "Annemden kalan mirası istiyorum" sözleri üzerine, dede torun arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle öfkelenen dede Özata kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Murat Özata'yı tüfekle vurdu. Tüfekten çıkan saçma başına isabet eden Murat Özata, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde Murat Özata'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Dede Murat Özata jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI