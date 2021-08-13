  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Mirasını istediği dedesi tüfekle başından vurdu

Mirasını istediği dedesi tüfekle başından vurdu

Mirasını istediği dedesi tüfekle başından vurdu

13.8.2021

Afyonkarahisar'da dede Murat Özata, mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı torunu Murat Özata'yı tüfekle vurarak öldürdü. Hocalar ilçesi Akçadere köyünde, 83 yaşındaki Murat Özata, aynı evde kaldığı torunu 25 yaşındaki Murat Özata'nın "Annemden kalan mirası istiyorum" sözleri üzerine, dede torun arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle öfkelenen dede Özata kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Murat Özata'yı tüfekle vurdu. Tüfekten çıkan saçma başına isabet eden Murat Özata, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde Murat Özata'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Dede Murat Özata jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mirasını istediği dedesi tüfekle başından vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.