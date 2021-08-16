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Haberler Afyonkarahisar Afyon’da çaldı Şanlıurfa’da satmaya kalktı!

Afyon’da çaldı Şanlıurfa’da satmaya kalktı!

Afyon’da çaldı Şanlıurfa’da satmaya kalktı!

16.8.2021

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden çaldığı traktörü TIR'a yükleyerek Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine satmak için götüren şahıs, polisin başarılı takibi ile yakalandı. Traktör Bolvadin'e geri getirilip sahibine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.S. ise sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE
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