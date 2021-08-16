Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden çaldığı traktörü TIR'a yükleyerek Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine satmak için götüren şahıs, polisin başarılı takibi ile yakalandı. Traktör Bolvadin'e geri getirilip sahibine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.S. ise sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
■ KAZIM YÖRÜKCE
Afyon’da çaldı Şanlıurfa’da satmaya kalktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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