  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Otogarda yarım kiloya yakın metamfetamin ile yakalandılar

Otogarda yarım kiloya yakın metamfetamin ile yakalandılar

Afyonkarahisar’da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda ikisi yabancı uyruklu 3 kişi otogarda yaklaşık yarım kilo metamfetamin ile yakalandı.

Otogarda yarım kiloya yakın metamfetamin ile yakalandılar
İHA

17.08.2021, 14:44

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Otogarda durumundan şüphelendikleri 2'si yabancı uyruklu 3 şahsı durdurarak bavullarında arama yapan ekipler şahısların bavullarının birinde 496.02 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayın ardından yabancı uyruklu şahıslardan Abdolrahman T., Hejratollah S. ve Zahra T., 'uyuşturucu madde ticareti' yapma suçlaması ile gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otogarda yarım kiloya yakın metamfetamin ile yakalandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.