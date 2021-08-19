Afyon'da hareketli anlar! Husumetlisini minibüs durağında...

İddiaya göre, R.A, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle takip ettiği husumetlisi Aytekin T'yi Bahçelievler Mahallesi Libas Sokak'ta minibüs durağında ayağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Aytekin T, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine sevk edildi.
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