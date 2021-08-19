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Haberler Afyonkarahisar Şarampole devrilen kamyon şoförü öldü

Şarampole devrilen kamyon şoförü öldü

Şarampole devrilen kamyon şoförü öldü

19.8.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Bünyamin Güneş (54) öldü. Kaza, Afyon-Antalya Karayolu'nun 50. kilometresi Başağaç rampası çıkışında meydana geldi. Güneş yönetimindeki 43 RT 457 plakalı kamyon rampa çıkışında şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle 5 metre yükseklikteki uçuruma devrildi. Bölgeye gelen ekipler kamyon sürücüsü Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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