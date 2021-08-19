Şarampole devrilen kamyon şoförü öldü

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü Bünyamin Güneş (54) öldü. Kaza, Afyon-Antalya Karayolu'nun 50. kilometresi Başağaç rampası çıkışında meydana geldi. Güneş yönetimindeki 43 RT 457 plakalı kamyon rampa çıkışında şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle 5 metre yükseklikteki uçuruma devrildi. Bölgeye gelen ekipler kamyon sürücüsü Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
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