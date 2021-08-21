Tuzla Mahallesi'nde yaşayan E.D. (30) ile annesi G.D. (61) arasında, evde yemek yedikleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, G.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Şüpheli polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilerek gözaltına alındı.
Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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