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Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

Olay Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. Yemek masasında tartışmaya başlayan E.D. 61 yaşındaki annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilerek gözaltına alındı.

Muğla'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
AA

21.08.2021, 21:47

Tuzla Mahallesi'nde yaşayan E.D. (30) ile annesi G.D. (61) arasında, evde yemek yedikleri sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, G.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilerek gözaltına alındı.

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