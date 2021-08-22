En acı tatil

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki Meltem Kübra Üstünbaş (42) ve Zeynep Gezen (44) hayatını kaybetti. Kazada iki araçtaki 4 kişi de yaralandı. Bandırma-Çanakkale yolunda meydana gelen kazada, İbrahim Özcan idaresindeki 10 TF 502 plakalı kamyonet Edincik kavşağında dönüş yapan Meltem Kübra Üstünbaş yönetimindeki 39 ABL 710 plakalı otomobile yandan çarptı.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

KAZADA hurdaya dönen otomobil içinde 5 kişi sıkıştı. Kısa süre sonra ihbarı alan itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Hayat kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi güçlükle çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Meltem Kübra Üstünbaş ve Zeynep Gezen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİSİNİN DURUMU AĞIR

ARAÇTAN yaralı olarak çıkarılan Sena Sude Göre, Sümeyye Hüda Kara ve Dilek Özel ile kamyon sürücüsü İbrahim Özcan ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Zeynep Gezen'in 18 yaşındaki kızı Sena Sude Göre ve Sümeyya Hüda Kara'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KİMLİKLER KARIŞTI

KAZA sonrası kimliklerin karışması nedeniyle öldüğü sanılan Sena Sude Göre'nin hayatta olduğunu öğrenen aile yakınları, aldıkları bu haberle bir nebze olsun teselli buldu.

Kazada yaşamını yitiren Meltem Kübra Üstünbaş'ın Kırklareli'nde diyetisyen olduğu, Zeynep Gezen'in ise Kırklareli Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Öte yandan 4'ü arkadaş 5 kadının tatilden döndüğü öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKÇE