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Haberler Afyonkarahisar Otomobille çarpışan motosiklette 1 ölü

Otomobille çarpışan motosiklette 1 ölü

Otomobille çarpışan motosiklette 1 ölü

22.8.2021

AFYONKARAHİSAR'DA motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı. Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar köyü yakınlarında meydana geldi. Şuhut'tan Ortapınar köyü istikametine seyir halinde olan Tahsin Avcı idaresindeki tescilsiz motosiklet ile aynı istikamette giden Gökhan K, idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletteki Tahsin Avcı ile Mustafa K, yola düşerek yaralandı. Yaralılardan Avcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Mustafa K'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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