Yaşlı çifti de kaza ayırdı

AFYONKARAHİ- SAR'DA kontrolden çıkarak devrilen otomobilde Bünyamin Baştürk (61) hayatını kaybetti, eşi Gülsüm Baştürk yaralandı. Kaza, Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyü Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Bahçeden evine dönen Bünyamin Baştürk idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil yan yatıp sürüklendikten sonra ters dönerek durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Baştürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken araçta yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan Gülsüm Baştürk'ü ise ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

■ KAZIM YÖRÜKCE