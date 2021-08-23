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Afyonkarahisar’da 12 kerkenez doğaya salındı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavisi ve bakımı tamamlanan 12 kerkenez doğaya salındı.

Afyonkarahisar’da 12 kerkenez doğaya salındı
AA

23.08.2021, 17:16

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) yavru ve yaralı olarak farklı zamanlarda getirilen 12 kerkenez yavrusunun bakımı ve tedavisi tamamlandı.

Artık merkeze ihtiyacı kalmayan ve yetişkin hale gelen kerkenezler AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır öncülüğünde doğaya salındı.

Kandır yaptığı açıklamada, 12 kerkenezi gökyüzü ile yeniden buluşturduklarını söyledi. Kerkenezlerin bu senenin yavruları olduğunu kaydeden Kandır şöyle devam etti:
"Yavru sezonunda birbirine yakın süreçlerde merkezimize getirildiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından. Kerkenezler kırsal alanda yaşadıkları gibi kentlerde çok yoğun yaşayan küçük yapılı yırtıcı kuş türlerinden. Kerkenezlerin yavru olarak merkeze getirmelerinin sebebi, insanlarla çok iç içe yaşamaları.

Uçuş sürecinde yavrular yuvadan düştüklerinde insanlar yavruların öksüz zannederek bize getiriyorlar. Oysa yavrular o süreçte uçma denemeleri yapmaya başlıyor ve aileleri onları avlanma konusunda da eğitiyor. Ancak çevrede sokak hayvanlarının varlığı onlar için risk taşıdığından genelde vatandaş bu konuda duyarlılık gösterip merkezimize iletmeyi daha doğru buluyor.

Oysa mümkün olduğunca aileleri tarafından büyütülen kerkenezlerin daha çok hayatta kalma şansları olacaktır. Kerkenezler bugün yeniden doğalarına döndü. Ömürleri uzun, nesilleri bol olsun."

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