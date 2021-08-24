Katliam evindeki sır

AFYONKARAHİSAR'DA eşi Hanife Meydan (36) ve oğlu Egemen Meydan'ı (2) tabancayla öldürüp ardından kabloyla kendini asarak yaşamına son veren Mehmet Meydan geride 14 sayfalık bir mektup ile yüklü miktarda para bıraktığı ortaya çıktı. Meydan'ın katliamın nedenini mektupta anlattığı ve korkunç olayla ilgili bir takım iddialarda bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, Meydan'ın bıraktığı mektuptaki iddiaları araştırıyor. Öte yandan Mehmet Meydan'ın eşinin de 9 ay önce hastanede düşük yaptığı kaydedildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI